Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 07:44 AM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 2020-21 का बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की तरफ से पेश बजट में नई योजनाओं के लिए 10 हजार 967 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। इन योजनाओं में ही एक है मेरठ से प्रयागराज तक का एक्सप्रेस वे। 637 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे को बनाने के लिए 2 हजार करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।

सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इस गंगा एक्सप्रेस वे को देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे भी बताया है। हालांकि, योगी सरकार के इस दावे पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि मौजूदा समय में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे 701 किमी. का महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे है।

गंगा एक्सप्रेस वे की कहानी

UP Chief Minister Yogi Adityanath: Cabinet has decided to make Ganga-Expressway, to connect Prayagraj with Western Uttar Pradesh. This will be world's longest expressway, approximately 600 km, it will take 6,556 hectares of land, it will cost approximately Rs 36,000 crore. pic.twitter.com/aLXt8CNd1B

— ANI UP (@ANINewsUP) January 29, 2019