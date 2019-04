लखनऊ. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश की सात चीनी मिलों की बिक्री के मामले में कथित धांधली को लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जांच एजेंसी ने सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। चीनी मिलों की बिक्री से राज्य सरकार को 1179 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है।

दरअसल यह मामला मायावती के शाासनकाल के दौरान वर्ष 2010-11 में बेची गई चीनी मिलों से जुड़ा है। आरोप है कि इन चीनी मिलों को बेचे जाने से प्रदेश सरकार को 1,179 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

इस मामले में बसपा से निकाले गये मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सहित कई आईएएस अफसर और नेता भी फंस सकते हैं। इस मामले में नसीमुद्दीन ने मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया था।

वहीं, सीएम योगी ने चीनी मिल बेचे जाने को बड़ा घोटाला बताया था। इन मिलों में देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला चीनी मिलें शामिल हैं।

CBI registers FIR in a case of alleged irregularities in the year 2010-11 in disinvestment of 7 state-owned sugar mills leading to a loss of Rs 1179 crore to state exchequer. Seven private persons have been named in the FIR for forging documents while purchasing sugar mills of UP pic.twitter.com/BeJnC8a1Vg