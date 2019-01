चर्चित लेडी 'दबंग' बी. चंद्रकला CBI की राडार पर; मां इंटरप्रेन्योर तो छोटा भाई है बैंकर, ऐसी है इस IAS की फैमिली

लखनऊ. अपने तेवर से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाली आईएएस बी. चंद्रकला (IAS B. Chandrakala) इन दिनों CBI की राडार पर हैं। आरोप है कि उन्होंने यूपी के में अपने कार्यकाल के दौरान मौरंग खनन (IAS B. Chandrakala accused in illegal mining case) के 50 पट्टों को अवैध तरीके से मंजूरी दी थी। इस मामले में बी. चंद्रकला के अलावा कई लोगों पर आपराधिक साजिश, अवैध वसूली की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। अचानक चर्चित लेडी 'सिंघम' पर लगे गंभीर आरोपों के बाद लोगों के जेहन में उनसे जुड़ी कई बातों को जानने की उत्सुकता लगातार बनी हुई है। ऐसे में हम आपको उनकी फैमिली (B. Chandrakala IAS Family) के बारे में बता रहे हैं।

मां इंटरप्रेन्योर, तो छोटा भाई है बैंकर



- 39 वर्षीय IAS बी. चंद्रकला के पिता का नाम बी. किशन है। वे रामागुंडम में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बतौर सीनियर टेक्नीशियन पद से रिटायर्ड कर्मचारी है। स्टार्सअनफोल्डेड वेबसाइट के मुताबिक, चंद्रकला की मां बी. लक्ष्मी एक इंटरप्रेन्योर हैं। हालांकि, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

- वे अपने पिता की तीसरी संतान हैं। उनके दो भाई और एक छोटी बहन हैं। बड़े भाई बी. रघुवीर डीएलआरएल, (Defence Electronics Research Laboratory) में टेक्नीकल ऑफिसर हैं। वहीं, छोटा भाई बी. महावीर , रामागुंडम में बैंकर हैं। छोटी बहन ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं।

- बी. चंद्रकला के पति का नाम ए. रामुलू (B. Chandrakala husband A Ramulu) है। रामुलू में सरकारी विभाग में सीनियर इंजीनियर हैं। दोनों की एक बेटी है। जिसका नाम उन्होंने कीर्ति मीना रखा है।

कौन हैं IAS बी. चंद्रकला ? (Know Who is IAS B. Chandrakala)



- बी. चंद्रकला का जन्म के करीमनगर जिले (Karimnagar District, Telangana) में हुआ था।

- रामागुंडम (Ramagundam) में सेंट्रल स्कूल से 12th करने के बाद उन्होंने के कोटि वुमन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।

- बी. चंद्रकला ने शादी के बाद इकोनॉमिक्स में पीजी की डिग्री हासिल की। कहा जाता है कि पति की इंस्पिरेशन और अपने टैलेंट के बूते चंद्रकला IAS अफसर बनीं।

- वह 2008 बैच की यूपी कैडर की IAS हैं। वे यूपी की सबसे संवेदनशील जिलों में से एक में डीएम रह चुकी हैं।