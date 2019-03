छात्रा जवानों के नाम गा रही थी गाना...अचानक गाते-गाते फूट-फूटकर रोने लगी, लेकिन गाना नहीं छोड़ा अधूरा...

, यूपी। एक छात्रा सैनिकों के नाम एक गाना गाते-गाते फूट-फूटकर रोने लगी और रोते हुए गाना पूरा भी किया। छात्रा का वीडियो 'गाँव कनेक्शन' ने अपने Twitter हैंडल पर शेयर किया है। यह वीडियो को खूब देखा और शेयर भी किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा - 'Great respect for this young Indian Neha...Indian was always like this'। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा- 'ये मेरा भारत है जहां संवेदनाएं भावनाएं आज भी पूजी जाती हैं'। हर नागरिक के मन में सुरक्षाबलों के लिए ऐसी ही संवेदनाएं होनी चाहिए'।

- वैसे इस को गीत गाती छात्रा का नाम नेहा राज है तो गांव कुनौरा (Kunaura Village) की निवासी है और भारतीय ग्रामीण विद्यालय में पढ़ती है। हालांकि छात्रा की क्लास में पढ़ती और यह इस गीत को कौन से प्रोग्राम में गाया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

- वीडियो में देखिए आखिर वो कौन सा गीत है जिसे सुनते ही आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी।