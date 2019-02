IAS बी चंद्रकला ने सरकार के लिए सोशल मीडिया पर लिखा ऐसा कमेंट, जिसकी हर जगह हो रही चर्चा, लिखा- सुनो, ऐ सरकारें हत्यारी, तुम जाने की, करो तैयारी

(यूपी)। सपा शासनकाल में यूपी में हुए खनन घोटाले में फंसी सूबे की धाकड़ आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं।

सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट हो रही चर्चा

सोशल मीडिया पर उनके कई ऐसे पोस्ट हैं, जिन्हें किसी सेलिब्रिटी या चर्चित राजनेता से भी ज्यादा लोगों ने लाइक या कमेंट किया। खास तौर पर अवैध खनन केस में पांच जनवरी 2019 को उनके लखनऊ स्थित आवास पर सीबीआई का छापा पड़ने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई बी चंद्रकला की कविताएं काफी चर्चा में रही हैं।

पोस्ट को इतने लोग कर चुके हैं लाइक

अब बी चंद्रकला ने सोशल मीडिया पर एक नई कविता पोस्ट कर, देश की राजनीतिक स्थिति पर व्यंग्यात्मक लहजे में तंज करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया लिंक्डइन पर उनके इस पोस्ट को गुरुवार शाम पांच बजे तक 1097 लोग लाइक कर चुके हैं।

कौन हैं IAS बी. चंद्रकला ? (Know Who is IAS B. Chandrakala)

- बी. चंद्रकला का जन्म तेलंगाना के करीमनगर जिले (Karimnagar District, Telangana) में हुआ था।

- रामागुंडम (Ramagundam) में सेंट्रल स्कूल से 12th करने के बाद उन्होंने के कोटि वुमन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।

- बी. चंद्रकला ने शादी के बाद इकोनॉमिक्स में पीजी की डिग्री हासिल की। कहा जाता है कि पति की इंस्पिरेशन और अपने टैलेंट के बूते चंद्रकला IAS अफसर बनीं।

- वह 2008 बैच की यूपी कैडर की IAS हैं। वे यूपी की सबसे संवेदनशील जिलों में से एक में डीएम रह चुकी हैं।