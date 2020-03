दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 01:36 PM IST

लखनऊ. ईदगाह के इमाम राशिद फिरंगी महली ने कोरोनावायरस को लेकर एक एडवायजरी जारी की है। उन्होंने कहा है मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने की बजाए घर पर ही प्रार्थना करें तो बेहतर है। राशिद फिरंगी महली ने कहा- ''हमने एक एडवायजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने में परहेज करें। इसकी बजाए लोग घर पर ही नमाज अदा कर सकते हैं। खासतौर से शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर यह अपील की गई है। इस दौरान किसी भी मस्जिद में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।''

Khalid Rashid Firangi Mahali, Imam of Lucknow Eidgah: We've issued an advisory appealing Muslims to avoid going to big mosques for Namaz and instead offer prayers at their homes, especially on Friday. No programmes should be organised at any mosque during this time. #Coronavirus pic.twitter.com/ORijh32XBE