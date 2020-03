दैनिक भास्कर Mar 23, 2020, 03:50 PM IST

पीलीभीत. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद समेत 16 जिले को कोरोनावायरस के चलते 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले रविवार को आम लोगों ने संयम-संकल्प दिखाते हुए जनता कर्फ्यू का पालन किया और शाम पांच बजे पांच मिनट तक कोरोना से बचाव की लड़ाई लड़ रहे वॉरियर्स को ताली-थाली व घंटी बजाकर उनका अभिवादन किया। लेकिन इस दौरान पीलीभीत जिले में खुद डीएम बड़ी लापरवाही करते नजर आए। उन्होंने जुलूस की शक्ल में लोगों के साथ मिलकर घंटा व शंख बजाते रहे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

इस पर भाजपा सांसद वरूण गांधी व फेमस ज्वैलरी डिजाइनर व संजय खान की बेटी फराह खान अली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फराह ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए इन्हें मूर्खों की संज्ञा दी है। उन्होंने टि्वट कर लिखा- मुझे लगता है कि कोरोनावायरस इन लोगों से तेजी से फैलेगा, जो घंटी बजाने व थाली पीटने का जश्न मना रहे हैं। नादान मूर्ख, आइसोलेशन का मतलब ही नहीं समझते हैं।

I’m dead sure the Corona virus will now spread faster with all these people who are celebrating bell ringing and thali banging. Silly fools. Don’t know the meaning of ISOLATION! https://t.co/fDgZTM8G3z

वहीं, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने लिखा- भारत कोविड-19 से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। पीलीभीत के एसपी और डीएम का आचरण घिनौना व गैर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार इन्हें परिपक्त आचरण अपनाने की जरुरत है। जनता कर्फ्यू का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

While many people,including myself,are in self-quarantine & India battles COVID-19 on a war footing,the conduct of the SP & DM of Pilibhit is callous & irresponsible.Times like these need mature conduct,like the PM advised.I urge action against those who violated the #JantaCurfew pic.twitter.com/7pZuPFBmup