Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 06:44 PM IST

लखनऊ. कोटा के एक अस्पताल में 100 से अधिक नवजात बच्चों की मौत को लेकर मायावती के बयान के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा है कि कोटा में नवजात बच्चों की मौत को लेकर जानकारी मांगी गई है और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से एक टीम भी वहां भेजी गई है।

Priyanka Gandhi Vadra on Kota issue: I have taken details of the issue and a Congress team has gone there to get more information on the matter. https://t.co/Nh1UokT8JR