Dainik Bhaskar Feb 06, 2020, 10:49 AM IST

लखनऊ. विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की हत्या के मामले में पुलिस ने एक शॉर्प शूटर को गिरफ्तार किया है। वह वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई फरार हो गया था। पुलिस टीम गुरुवार को मुंबई से शूटर को लखनऊ लेकर आएगी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तीन अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप रंजीत की पहली पत्नी स्मृति वर्मा पर है। हजरतगंज पुलिस आज इसका खुलासा करेगी।

पुलिस के मुताबिक, वारदात स्थल से एक सीसीटीवी मिला था। जिसमें दो संदिग्ध कंबल ओढ़े हुए दिखाई दिए थे। शक था, इस हत्याकांड में शॉर्प शूटरों का इस्तेमाल किया गया है। संदिग्धों ने ही वारदात को अंजाम दिया गया है। रंजीत के परिजन के मोबाइल फोन और सीडीआर खंगालने के बाद मुंबई कनेक्शन सामने आया। पुलिस और एसटीएस की टीम ने बुधवार को मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं।

हत्याकांड के साजिश की सुई रंजीत की दूसरी पत्नी स्मृति वर्मा के इर्द-गिर्द घूम रही है। स्मृति बापू भवन में कर्मचारी बताई जा रही हैं। कालिंदी शर्मा से नजदीकियों के चलते स्मृति व रंजीत के रिश्तों में खटास आ गई थी। पुलिस के अनुसार, स्मृति वर्मा ने अपने करीबियों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। संभावना है कि पुलिस जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करेगी।



यह है मामला

विश्व हिंदू महासभा अध्यक्ष रंजीत बच्चन (42) रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उनके साथ दोस्त आदित्य कुमार श्रीवास्तव भी थे। हजरतगंज इलाके के ग्लोक पार्क के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। जिससे रंजीत की मौत हो गई। आदित्य भी गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रंजीत गोरखपुर में गोला क्षेत्र के अहिरौली गांव के लाला टोला के रहने वाले थे।



Maharashtra: One person arrested from Mumbai yesterday in connection with the murder of Ranjeet Bachchan in Hazratganj, Lucknow on 2nd February.