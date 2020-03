Dainik Bhaskar Mar 06, 2020, 06:30 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यस बैंक संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी कर लोगों का पैसा पहले बैंक पहुंचाया गया और फिर उन्हें दोस्तों के साथ मिल बांटकर खाया गया। आम आदमी जब अपना पैसा निकालने पहुंचा तो एस की जगह नो कहकर ठेंगा दिखाया दिया गया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि यस बैंक संकट देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी का 'यस' और प्रगति का 'नो' है।

अखिलेश यादव ने टि्वट किया, ''क्रोनोलॉजी को समझिए: पहले गरीबों का खाता खुलवाया गया फिर उनका पैसा जमा करवाया गया, नोटबंदी में सबका पैसा बैंक पहुँचाया गया फिर वहां से निकालकर अमीर दोस्तों के साथ बाँटकर खाया गया फिर उन्हें फुर्र करवाया गया और जब लोग अपना पैसा निकालने बैंक गये तो YES की जगह NO का ठेंगा दिखाया गया।''

Chronology समझिए: पहले गरीबों का खाता खुलवाया गया फिर उनका पैसा जमा करवाया गया, नोटबंदी में सबका पैसा बैंक पहुँचाया गया फिर वहां से निकालकर अमीर दोस्तों के साथ बाँटकर खाया गया फिर उन्हें फुर्र करवाया गया और जब लोग अपना पैसा निकालने बैंक गये तो YES की जगह NO का ठेंगा दिखाया गया| pic.twitter.com/e6v4IULUj3

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यस बैंक संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार की नीतियों ने बर्बाद किया है। उन्होंने सवाल किया गया है कि क्या अर्थव्यवस्था की इस लचर हालत में भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन के लक्ष्य को छू पाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकारी की देन अर्थव्यवस्था की बर्बादी का यस और प्रगति को नो।

भारतीय अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार की नीतियों ने बर्बाद किया है- Yes



क्या अर्थव्यवस्था की इस लचर हालत में भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन के लक्ष्य को छू पाएगी - No



भाजपा सरकार की देन

बर्बादी को Yes, प्रगति को No#NoBank