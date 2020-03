Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 08:27 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। उनके इस फैसले पर केंद्रीय डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जिला अधिकारी इस तरह के फैसले लेने से पहले भारत सरकार और कृषि अनुसंधान परिषद से सलाह जरूर लें। कुछ लोग कम ज्ञान की वजह से जानबूझकर दहशहत पैदा कर रहे हैं।

दरअसल, गुरुवार सुबह लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा था कि मीट से कोरोना वायरस न फैले, इसे सुनिश्चित करने के लिए खुले में मीट, सेमी कूक्ड मीट और मछली की ब्रिकी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट को साफ-सफाई और हाइजिन का ध्यान रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।

Lucknow District Magistrate Abhishek Prakash: Sale of meat, semi-cooked meat and fish has been banned in open areas in the district to ensure that #Coronavirus does not transmit through meat. Hotels and restaurants have been asked to ensure cleanliness and hygiene. pic.twitter.com/0Pox7QNYhZ