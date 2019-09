प्रियंका गांधी ने कहा- असफलता यात्रा का एक हिस्सा है उनके बिना कोई सफलता नहीं

प्रदेशवासियों ने इसरो के काम को सराहा

Dainik Bhaskar Sep 07, 2019, 01:28 PM IST

लखनऊ. भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर उतरने से कुछ मिनट पहले पृथ्वी से संपर्क टूट गया। इसके बाद नेताओं ने अंतरिक्ष एजेंसी और उसके वैज्ञानिकों को निराश नहीं होने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैज्ञानिकों से कहा कि आपका काम व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कई लोगों को प्रेरित करेगा और चंद्रयान-2 मिशन कई और पथ-प्रदर्शक अंतरिक्ष परियोजनाओं की नींव रखेगा और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बना देगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों खासकर इसरो के वैज्ञानिकों ने अब तक जो भी सफलता प्राप्त की है, वह गर्व करने लायक है। उसकी सराहना की जानी चाहिए।

सीएम योगी ने कहा- हमें टीम पर गर्व है

We are proud of Team @isro for their passion and dedication. Your work will not go in vain. It will inspire many and the #Chandrayaan2 mission will lay the foundation for many more path-breaking space projects and make India a leader in space science.🇮🇳 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 7, 2019

We are proud of our leader PM Shri @narendramodi Ji and ISRO chief Shri. K Sivan Ji.



A true leader takes the team along with him, supports, stands for them and motivates during rough times.



Every indian loves you to the moon & back. https://t.co/i9cqIrBbVY — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 7, 2019

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा- वह तिफ्ल (बच्चा) क्या गिरे जो घुटनों के बल चले....

1. चाँद पर कदम रखने के लिए चन्द्रयान-2 मिशन ने समस्त भारतीय जनमानस को रोमांचित किया है। इस सम्बंध में भारतीय वैज्ञानिकों खासकर ’इसरो’ के वैज्ञानिकों ने अबतक जो भी सफलता प्राप्त की है वह गर्व करने लायक है व उसकी सराहना की जानी चाहिए। — Mayawati (@Mayawati) September 7, 2019

2. साथ ही, आगे बढ़ते रहने के लिए यह जरूरी है कि निराशा, हताशा व दुःखी कतई न हों और यह भी याद रहे कि ’गिरते हैं शहसवार मैदान-ए-जंग में, वह तिफ्ल (बच्चा) क्या गिरे जो घुटनों के बल चले’। वैज्ञनिकों को देशहित में काम करते रहने के लिए उनके हौंसले बढ़ाते रहने की जरूरत है। — Mayawati (@Mayawati) September 7, 2019

प्रियंका गांधी ने कहा- इसरो टीम पर गर्व है। असफलता यात्रा का एक हिस्सा है। उनके बिना, कोई सफलता नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप पर विश्वास करता है।