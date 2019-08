Dainik Bhaskar Aug 30, 2019, 01:21 PM IST

शाहजहांपुर. पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सात दिन से लापता छात्रा राजस्थान में एक युवक के साथ मिली। छात्रा के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस छात्रा को लेकर शाहजहांपुर लौट रही है।



एसएस लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही छात्रा 23 अगस्त से हॉस्टल से गायब हो गई थी। अगले दिन यानी 24 अगस्त को छात्रा ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें छात्रा ने कहा था- मैं एसएस लॉ कॉलेज में पढ़ती हूं। एक बहुत बड़ा नेता बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देता है। यह कॉलेज स्वामी चिन्मयानंद का है।

प्रियंका गांधी ने मामले को लेकर यूपी सरकार को घेरा

छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर ट्‌ीट करके योगी सरकार पर हमला बोला था। उधर, छात्रा की पिता की तरफ से स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद चिन्मयानंद के वकील ने भी अज्ञात पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

वकील ने मामले को चिन्मयानंद के खिलाफ साजिश बताया

वकील ने कहा था कि, स्वामी चिन्मयानंद को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। वे निर्दोष हैं। हालांकि, स्वामी चिन्मयांनद का इस विषय में कोई बयान नहीं आया था। गुरुवार को शाहजहांपुर पुलिस ने पूरे शहर में छात्रा का पोस्टर जारी किया था। पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि अपहृत लड़की की तलाश के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। पोस्टर में लिखा था कि, शहर निवासी 23 वर्षीय एलएलएम की छात्रा 23 अगस्त से अपने हॉस्टल से गायब है।

आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई

स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा की गुमशुदगी के बाद बीते बुधवार को कुछ महिला वकीलों ने यह मुद्दा सप्रीम कोर्ट में उठाया था। तब कोर्ट ने वकीलों से दस्तावेज व याचिका दाखिल करने की बात कही थी। इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई भी होनी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय हुई थी।

वीडियो में जैसा छात्रा ने कहा-

मैं एसएस लॉ कॉलेज में पढ़ती हूं। एक बहुत बड़ा नेता बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देता है। मैं इस टाइम कैसे रह रही हूं, मुझे ही पता है। मोदी जी प्लीज... योगी जी प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। वह संन्यासी, पुलिस और डीएम सबको अपनी जेब में रखता है। धमकी देता है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे इंसाफ दिलाएं।'

