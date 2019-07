गोंडा के रहने वाले गंधर्व पटेल ने पहले ही प्रयास में पीसीएस-जे में पाया पांचवां स्थान

30 मिनट के इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को गंधर्व ने डीबी प्लस एप से साझा किया

Dainik Bhaskar Jul 29, 2019, 07:12 PM IST

लखनऊ (आदित्य तिवारी). उप्र लोकसेवा आयोग ने रविवार को पीसीएसजे 2018 का रिजल्ट जारी किया। गोंडा के रहने वाले गंधर्व पटेल ने पहली कोशिश में ही पांचवां स्थान प्राप्त किया। 30 मिनट के साक्षात्कार के दौरान गंधर्व से विशेषज्ञों ने 15 सवाल किए, जिनका उन्होंने धैर्य रखते हुए सटीक जवाब दिया। गंधर्व ने अपनी सफलता की कहानी व साक्षात्कार के दौरान पूछे गए सवालों को दैनिक भास्कर ऐप प्लस के साथ साझा किया।

मूलतः गोंडा जिले के रहने वाले गंधर्व पटेल के पिता राम प्रताप अध्यापक हैं। मां गायत्री देवी गृहणी हैं। गंधर्व के बड़े भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। गंधर्व बताते हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गोंडा में हुई। इंटरमीडिएट तक प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने एलएलबी ऑनर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। लॉ की पढ़ाई करते हुए सेकंड ईयर में उन्होंने कोचिंग जॉइन की लेकिन पढ़ाई और कोचिंग में समय न देने पाने के बीच उन्होंने कोचिंग छोड़ दी।

एलएलएम की पढ़ाई छोड़कर तैयारी शुरू की

गंधर्व बताते हैं 2018 में 5 ईयर लॉ कंप्लीट करने के बाद एलएलएम के लिए डीयू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया। इसमें सेलेक्शन हो गया। इसी बीच पीसीएस जे का नोटिफिकेशन आ जाने के कारण एडमिशन लेने के बावजूद एलएलएम की पढ़ाई छोड़कर वह पूरी तरीह से परीक्षा की तैयारी में लग गए।

प्लॉनिंग कैसे की?

गंधर्व बताते हैं कि एलएलबी 5 ईयर की पढ़ाई में सामान्य ज्ञान और लॉ के संबंधित कई ऐसे नोट्स मिले जो उनको एग्जाम के समय काम आए। कोचिंग और बड़े भाई के सहयोग से उन्होंने कई नोट्स तैयार किए। इससे परीक्षा पास करने में मदद मिली। साक्षात्कार के दौरान विशेषज्ञों ने गंधर्व की बुद्धिमता परखने के लिए कई उलझे सवाल भी किए।

30 मिनट के साक्षात्कार में ये पूछे गए सवाल-

Q- अवैध निर्माण हो रहा हो और उसकी शिकायत होने पर सेशन कोर्ट ने निर्माणधीन बिल्डिंग के गिराने के आदेश दिए हो। उसके बाद भवन स्वामी द्वारा हाईकोर्ट से न गिराने का आदेश ले आए तब किसका फैसला सही और मान्य होगा?

A- दोनों का फैसला सही है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वहीं मान्य होगा।

Q- आपने ऑस्टिन के बारे में आपने सुना है? जो कुछ भी जानते हैं सब बताइए?

A- ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल के जनक माने जाने हैं। इन्होंने थ्योरी दी थी law is the command of sovereign और इनकी किताब का नाम है the province of jurisprudence determined।

Q- आपने बेंथम के बारे में सुना है?

A- ऑस्टिन, बेंथम के शिष्य थे। बेंथम की बुक का नाम- लिमिट ऑफ जुरिसप्रुडेन्स डिफाइंड और थ्योरी दी थी यूटिलिटी लेटेरियन कैल्कुलस।

Q- सीपीसी पढ़ी है, डिक्री की परिभाषा बताइए?

A- सेक्शन 2 (2) ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है, अककॉर्डिंग टू सेक्शन 2(2) डिक्री इज आ फॉर्मल एजुकेशन।



Q- फैक्ट क्या होता है?

A- एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में फैक्ट को डिफाइन किया गया है। कोई भी चीज जो हम इंद्रियों द्वारा देख पाते है या पता चलती है उसे फैक्ट कहते है। या कोई ऐसी स्थिति जिससे भलीभांति परिचित हो उसे फैक्ट कहते हैं।

Q- डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर जानते है क्या होता है?

A- यह तीन पार्ट में डिसाइड होते है, लॉजिलेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिस्ट्रेटिव डिस्टिब्यूशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन।

Q- लॉजिलेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्या आधार है?

A- दो आधार है। पहला टेरीटोरियल ग्राउंड दूसरा सब्जेक्ट मैटर।

Q- आर्टिकल-32 और 226 में अंतर बताइए?

A- ये रिट से रिलेटेड आर्टिकल है। जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होगा, कब वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा या आर्टिकल 32 में दिया गया है। जब व्यक्ति के मूल अधिकारों एवं अन्य विधिक अधिकारों का हनन होगा तब वह 226 आर्टिकल-226 में हाइकोर्ट जाएगा दिया गया है।

Q- 226 में वर्ल्ड अथॉरटी यूज और आर्टिकल-12 में वर्ड अन्य ऑथरिटी यूज हुआ है। दोनों में अंतर बताइए?

A- आर्टिकल 226 में जो शब्द अथॉरिटी यूज हुआ है, उसमें आर्टिकल 12वें की सारी अथॉरिटी समाहित है।

Q- अगर कोई कानून संशोधन होता है तो उसका अभियुक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है?

A- अगर कोई मुकदमा चल रहा है और उस बीच उस कानून में संशोधन होता अगर उससे आरोपी को फायदा हो रहा है तो लागू होगा अगर कोई फायदा नहीं तो नहीं माना जाएगा।

Q- पुलिस रिमांड और ज्यूडिशियल रिमांड क्या होता है और कब दिया जाएगा?

A- सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है, इस सेक्शन के अनुसार जब भी आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पहले 15 दिन पुलिस रिमांड होती है उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होती है। एक बार में मैक्सिमम 15 दिन ही रिमांड दी जा सकती है।

Q- 169 सीआरपीसी क्या है?

A- सेक्शन 169 सीआरपीसी फाइनल रिपोर्ट होती है। जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी साथ नहीं मिलता है तो मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है।

Q- सेक्शन - 311 सीआरपीएफ क्या है?

A- सेक्शन 311 कोर्ट विटनेस के बारे में बताता है। अगर कोर्ट को लगता है कोई भी व्यक्ति मुकदमे से रिलेटेड सारी चीजें पता है और किसी पार्टी के द्वारा उसको एवज में विटनेस नहीं बुलाया गया है। तब कोर्ट उस व्यक्ति को सम्मान कर सकती है उस व्यक्ति को कोर्ट विटनेस कहते हैं।

Q-सेक्शन-319 सीआरपीसी क्या है?

A- सेक्शन- 319 ऑफ सीआरपीसी बताती है जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की हो और किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट में ना जोड़ा हो और मुकदमा फाइल हो गया हो उसके बाद मुकदमे का ट्रायल चल रहा हो और कोर्ट को लगता है कोई भी और व्यक्ति छूटे अभियुक्त को कोर्ट द्वारा स्वतः जोड़ दिया जाएगा।