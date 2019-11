Dainik Bhaskar Nov 29, 2019, 01:12 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब पुलिसकर्मियों को पुरानी .303 बोर की रायफल की जगह इंसास और एसएलआर रायफलें मुहैया कराई गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने पुलिस को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वर्तमान में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही 'थ्री नॉट थ्री' (.303 रायफल) को प्रतिस्थापित करते हुए इंसास व एसएलआर जैसे अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। 63 हजार इंसास व 23 हजार एसएलआर रायफलें मुहैया कराई गई हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस को अब थ्री नॉट थ्री (.303 रायफल) के स्थान पर इंसास व एसएलआर रायफलें लेकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब यदि किसी थाने पर पुरानी (.303) रायफल का उपयोग किया जाता है तो संबंधित थानाध्यक्षों व प्रतिसार निरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने और अपराधों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है।

Uttar Pradesh Police to stop use of point-303 bore rifles from today. The point-303 bore rifles have been replaced by INSAS and SLR rifles. pic.twitter.com/mx3opCzl1n