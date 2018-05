लेडी टीचर की इस हरकत से हेडमास्टर को करना पड़ा सुसाइड

सोनभद्र (यूपी).यहां खुद पर टीचर द्वारा छेड़खानी के आरोप लगाने की धमकी देने से आहत होकर हेडमास्टर ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें ल‍िखा है, Wealth is lost Nothing is lost, Health is lost something is lost, character is lost all thing is lost. मामले में मृतक की पत्नी ने टीचर के खि‍लाफ शि‍कायत दर्ज करवाई है। एसओ अभय सिंह ने बताया कि टीचर समेत 4 लोगों के खि‍लाफ केस दर्ज किया गया है।

छुट्टी नहीं देने पर लेडी टीचर ने दी बदनाम करने की धमकी

- मामला सोनभद्र के ओबरा थानाक्षेत्र के आरंगी जूनियर हाईस्कूल का है।

- बुधवार को हेडमास्टर अवध बलि सिंह (55) ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया।

- उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमे टीचर श्वेता गुप्ता पर छेड़खानी के आरोप लगाने की धमकी की बात लिखी है।

- एसओ अभय सिंह ने बताया, श्वेता गुप्ता ने 12 और 13 फरवरी को छुट्टी मांगी थी, नहीं देने पर छेड़खानी का आरोप लगाकर बदनाम कर केस दर्ज कराने की धमकी दी थी। परेशान होकर हेडमास्टर अवध बलि ने स्कूल में ही नोट लिखा सुसाइड कर लिया।

- मामले में मृतक की पत्नी नीलम सिंह ने टीचर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई।

- श्वेता गुप्ता समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ सिंह ने बताया, मामले में विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है।

- ओबरा से विधायक संजीव गौंड़ ने कहा, घटना काफी दुखद है, दोषियों को सजा मिलना चाहिए।

स्कूल न आने पर भी अटेंडेंस लगाने का बनाती थी दबाव

- मृतक के साथी टीचर टीएन सिंह ने बताया, श्वेता गुप्ता ब्लैकमेल कर रही थी। स्कूल न आने पर भी सिग्नेचर का दबाव बनाती थी। 12 और 13 फरवरी को छुट्टी मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

- श्वेता हेडमास्टर को धमकी देती थी ''हम विद्यालय आएं या ना आएं, अटेंडेंस लगनी चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर कर आपको बदनाम कर देंगे।''

- बता दें, सुसाइड नोट में श्वेता गुप्ता,मनीष श्रीवास्तव और हेमलता का नाम लिखा है।