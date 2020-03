दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 04:00 PM IST

वाराणसी. कोरोनावायरस के बढ़ते आतंक के चलते देशभर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से शाम पांच बजे संवाद करेंगे। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों से 'नरेंद्र मोदी ऐप' के जरिए सुझाव भी मांगे हैं। इस दौरान संभावना है कि, नरेंद्र मोदी काशी के पांच लोगों से बात कर सकते हैं।

देश में अब तक कोरोना से संक्रमण के साढ़े 598 मामले आ चुके हैं। जबकि, 11 की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 22 मार्च को देश की जनता से खुद पर कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया था। जिसका लोगों ने बखूबी पालन किया। अगले दिन से यूपी में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। लेकिन ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आईं, जिसमें लोग लॉकडाउन का उलंघन करते हुए नजर आए। कमोबेश यही हालत देशभर में रहे। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार रात देशभर में लॉकडाउन (कर्फ्यू जैसे हालात) की घोषणा कर दी। इससे जो जहां था, वहीं थम गया।

यूपी में कोरोना संक्रमण की ये स्थिति

उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस की बीमारी को आपदा घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक संक्रमण के 38 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कोरोना बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि, बीते 24 घंटे के भीतर 5 नए केस आए। हालांकि, राहत की बात ये है कि, 11 लोग इलाज के बीच ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन इस बीमारी से यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा जैसे 11 शहर प्रभावित हैं। यहां संक्रमण के मामले सामने आए हैं।

Will be interacting with the citizens of Varanasi via video conferencing on the 25th at 5 PM. Join the interaction directly via the NaMo App. Do also share your ideas and suggestions for it. #IndiaFightsCorona https://t.co/Q1F43UjeBs