Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 02:56 PM IST

वाराणसी. श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे रविवार को दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे थे। यहां वह मां गंगा के तट पर जाकर अभिभूत हो गए हैं। गंगा नदी के धार्मिक व अध्यात्मिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए नमामि गंगे अभियान से वह इतने प्रभावित हुए कि गंगा घाटों के भ्रमण के दौरान की फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए तारीफ की है।

श्रीलंका पीएम महिंदा राजपक्षे ने ट्विटर पर लिखा- ''वाराणसी छोड़ने से पहले मुझे पवित्र गंगा नदी के दर्शन का सौभाग्य मिला। भारत पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करता हूं। भारत की 40 प्रतिशत आबादी से जुड़ी गंगा नदी का अध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहनीय कार्य किया है।''

Before leaving #Varanasi, I had the honour of visiting the sacred River Ganga. I commend PM @narendramodi’s #NamamiGange effort, not only because of the river’s spiritual and cultural significance but also because it is host to approximately 40% of #India’s population. pic.twitter.com/kQ5Vedyju3