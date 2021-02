"जय श्री राम"

Surat always believes in doing something exceptional. A bakery chain in Surat yesterday made 48-feet long 'Ram Setu Cake' & donated Rs 1,11,111 for Ram Temple construction in Ayodhya



एक ही नारा, एक ही नाम

जय श्री राम🙏 pic.twitter.com/hfJWhv9t4l