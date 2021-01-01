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  • Afghanistan's First Female Breakdancer Manija Talaash Wants To Fulfill Her Goal Of Representing Her Country At Paris Olympics

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18 साल की लड़की के बुलंद हौसले:अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेकडांसर बनी मनिजा तलाश, हर हाल में पूरा करना चाहती हैं पेरिस ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधत्व करने का लक्ष्य

एक घंटा पहले
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18 वर्षीय मनिजा तलाश ने कुछ महीने पहले ही ब्रेकडांस करने वाले एक समुदाय को ज्वॉइन किया है। वे पेरिस ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना चाहती हैं। ब्रेकडांस की ट्रेनिंग के लिए वे ब्लैक ड्रेस पहने हुए दिखाई देती हैं। अफगानिस्तान जैसे रूढ़ीवादी समाज में मनिजा हिम्मत के बल पर आगे बढ़ कर अपने सपने पूरे कर रही हैं।

मनिजा ने बताया - ''मैं दूसरी लड़कियों से अलग कुछ करना चाहती हूं। मेरी कोशिश है कि काबुल में जल्दी ही मिक्सड मार्शल आर्ट सेंटर शुरू करूं। मैं अफगानिस्तान में अन्य लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूं''। अफगानिस्तान में लड़कियों का डांस करना अच्छा नहीं माना जाता। इन हालातों में मनिजा का ब्रेकडांसर बनना यकीनन तारीफ के लायक है। हालांकि मनिजा के लिए डांस की शुरुआत आसान नहीं थी। जब उसने डांस सीखने की शुरुआत की तो उसे जान से मारने की धमकी भी मिली। लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही।

तलाश के अनुसार, ''ब्रेकडांस सीखना मुश्किल है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग फिजिक की जरूरत होती है। लेकिन सच तो यह है कि आसान कुछ भी नहीं है। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए आपको इन मुश्किलों से गुजरना ही होगा। इसके कुछ मूव्स सीखने के लिए बॉडी वेट एक हाथ पर उठाना भी आना चाहिए''।

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