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23 वर्षीय राइटर की नेक पहल:एलिस शर्मा ने की 'वस्त्र और जिंदगियां' फाउंडेशन की स्थापना, इसके जरिये वे बेसहाराओं को कंबल, खाना और कपड़े बांटती हैं

24 मिनट पहले
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2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब दिल्ली की एलिस शर्मा भी वहीं थीं। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ तीर्थयात्रा करने गई थीं। इस त्रासदी को देखने के बाद उसने केदारनाथ में जिंदगी और मौत से जूझ रहे कई लोगों की मदद की। उसके बाद 2018 में दिल्ली की कपकंपा देने वाली ठंड के बीच एलिस ने 'वस्त्र और जिंदगियां फाउंडेशन' की स्थापना की। यहां उनके साथ कम से कम 70 लोग काम कर करते हैं। उनकी ये संस्था फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों और बेसहाराओं को कंबल, खाना और कपड़े बांटती है।

पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान एलिस ने अपनी टीम के साथ 15,000 जरूरतमंदों की मदद की थी। हालांकि इतने लोगों की मदद करना एलिस के लिए आसान नहीं था। लॉकडाउन में फंड जुटाने के लिए उन्हें मेहनत करना पड़ी, वहीं खाने-पीने का सामान गरीबों का तक पहुंचाना भी मुश्किल रहा। महामारी के बीच जरूरतमंदों की मदद करने के बाद वे खुद तीन महीने तक आइसोलेशन में रहीं। एलिस ने बताया कि आइसोलेशन में रहना इसलिए जरूरी था क्योंकि काम पूरा होने के बाद मुझे और मेरे साथ काम कर रहे लोगों को अपने घर में रहना था। मेरी वजह से घर के अन्य लोगों को इंफेक्शन न हो, इसलिए मैंने ऐसा किया।

एलिस मानती हैं कि झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं को हाइजीन से संबंधित जानकारी देना जरूरी है। पीरियड्स के दौरान भी वे हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। यहां की कई महिलाएं आज भी सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती जिससे बीमारियों की संभावना बढ़ती है। वे अपनी टीम के साथ झुग्गी-बस्ती की महिलाओं को पीरियड्स में हाईजीन का महत्व भी बताती हैं। एलिस अब तक सात किताबें लिख चुकी हैं। इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन की तरफ से भारत की 100 लीडिंग लेडीज में एलिस का नाम शामिल है।

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