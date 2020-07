दैनिक भास्कर Jul 10, 2020, 11:20 AM IST

आंध्र प्रदेश में जमाई षष्ठी नाम की एक परंपरा होती है। इसमें सास अपने दामाद के घर आने की खुशी में तरह-तरह के पकवान बनाकर उसका स्वागत करती है। इसके लिए 67 तरह के व्यंजन बनाने की परंपरा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। उसने अपने दामाद के लिए 67 व्यंजनों को केले के पत्ते पर परोसा है।

67 प्रकार के व्यंजन वाली इस थाली में 5 कैटैगरी के आंध्रप्रदेश के पकवान हैं। इनमें ड्रिंक्स, स्टार्टर्स, चाट, मेन कोर्स और मिठाई होती हैं। इन 5 कैटेगरी में ही ये 67 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं।

