ट्रेंडिंग:सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आस्था शर्मा को कहा जाता है ग्लोबल आइकन, बॉलीवुड की टॉप दीवाज हैं उनकी स्टाइलिंग कंपनी 'वार्डरोबिस्ट' की क्लाइंट

View this post on Instagram

Celebrating 20 years with Longines in Rome and launching #dolcevita @aishwaryaraibachchan_arb last evening in Outfit: @nedrettaciroglu Watch: #dolcevita by @longines Make up @charlottewillermakeup Hair @stephanelancien Shot by @filippofortis Special thanks you @chadders83 💫 Styled by @wardrobist @reannmoradian #stylefile #wardrobist #teamwardrobist #longines #dolcevita

A post shared by Aastha Sharma (@aasthasharma) on Oct 31, 2019 at 4:01am PDT