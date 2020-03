दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 04:03 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क. देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस के मद्दे नजर कई एहतियातन कदम उठाएं जा रहे हैं। इस महामारी का देश पर खासा असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते अर्थव्यवस्था, कारोबार और पढ़ाई पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना के प्रकोप से कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। इसकी वजह से कई लोगों को अपनी जीविका चलाने में भी कई परेशानियों का भी सामना कर पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्रा नरेंद्र मोदी की अपील पर तमाम लोग सामने आ रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर के जरिए देशवासियों से पीडितों और जरूरतमंदों के लिए मदद मांगी है। इस क्रम में देशभर के कई लोग सहायता के लिए आगे आ रहे है। इसी कड़ी में 12वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची ने सहायता राशि देकर सभी के लिए एक मिसाल पेश की है।

केरल बाढ़ में भी दिए 1 लाख 65 हजार

आंध्र प्रदेश की रहने वाली संस्कृति ने पीएमआरएफ मदद के तौर पर में ढाई लाख रुपए दान किए हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी बचत राशि दान करने वालों की सूची में अब कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक लड़की का भी जुड़ गया है। संस्कृति भाजपा के राष्ट्रीय सचिव वाई सत्य कुमार की बेटी हैं। खास बात यह है कि संस्कृति इसके पहले भी केरल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता के लिए 1 लाख 65 हजार रुपए की राशि दान कर चुकी हैं। पिता वाई सत्य कुमार ने अपनी बेटी की इस पहल की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। इस बारे में बताते हुए संस्कृति ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, 'आप संकट के समय में आगे आकर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करते हुए पीएमआरएफ में ढाई लाख रुपए दना करना चाहूंगी।'

PM @narendramodi Sir,



I am Y. Sanskriti, a class XII student from @LancersSchool



You’re doing an exemplary work by leading from the front in the hour of crisis



I would like to donate Rs.2.5 lacs fm my savings to #PMRF to support the fight against Corona Pandemic@satyakumar_y pic.twitter.com/GogcH64wAC