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मिलेगी 1 लाख की राशि:केरल में महिला सशक्तिकरण के लिए घोषित हुआ दक्षिणायणी वेलयुधन अवार्ड, संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला को समर्पित होगा ये सम्मान

23 मिनट पहले
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दक्षिणायणी वेलयुधन को समर्पित होगा ये सम्मान - Dainik Bhaskar
दक्षिणायणी वेलयुधन को समर्पित होगा ये सम्मान

केरल सरकार ने दक्षिणायणी वेलयुधन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। 1945 में राज्य सरकार द्वारा दक्षिणायणी का नाम कोचीन विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। वह 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थीं। दक्षिणायणी ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित कई मुद्दों पर बी आर अंबेडकर के साथ पक्ष रखा।

के के शैलजा ने बताया कि इस पुरस्कार के लिए विजेता का चयन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी।
के के शैलजा ने बताया कि इस पुरस्कार के लिए विजेता का चयन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने बताया कि यह पुरस्कार ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा जो अन्य जरूरतमंद महिलाओं और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। यह पुरस्कार अंतर्राष्टीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एक लाख रुपए का कैश प्राइज प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदक कम से कम पिछले पांच वर्षों के लिए महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करने वाला होना चाहिए।

इस पुरस्कार के लिए विजेता का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता प्रशासनिक स्तर पर जेंडर एडवाइजर द्वारा की जाएगी। वित्त मंत्री टी एम थॉमस इसाक ने सबसे पहले 2019 में एसटीए प्रस्तुत करते हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की थी।

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