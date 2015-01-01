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  • For Sanjeev Kapoor, Sugar Free Carrot Halwa Is The Festival's Perfect Dessert, While Kunal Kapoor Considers Baked Almond Kofte The Best

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शेफ स्पेशल दिवाली डिश:संजीव कपूर के लिए शुगर फ्री गाजर का हलवा है फेस्टिवल का परफेक्ट डेजर्ट तो कुणाल कपूर बेक्ड बादाम के कोफ्ते को मानते हैं बेस्ट

32 मिनट पहले
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  • क्रीम वाला दही, कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, क्रेनबैरीज, हरी मिर्च, ड्राई फ्रूट्स, केसर और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है क्रीम चीज़ कबाब
  • बेक किए हुए कोफ्तों को आप नाश्ते के तौर पर खाएं या करी में डालकर डिनर के लिए तैयार करें

दीपों का त्योहार आते ही घर में कई तरह के पकवान बनने लगते हैं। वैसे तो हर बार ट्रेडिशनल डिशेज बनाई जाती हैं। लेकिन इस बार महामारी की वजह से लोग इन पारंपरिक डिशेज के अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली डिशेज बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पांच दिन चलने वाले इस त्योहार के लिए हमारे देश के शेफ भी अपनी खास डिशेज रीडर्स के लिए शेयर कर रहे हैं। ये घर में सबको पसंद आएंगी।

शेफ संजीव कपूर : शुगर फ्री गाजर का हलवा

ठंड की शुरुआत होते ही घरों में गाजर का हलवा बनने का लगता है। ऐसे में दिवाली की जगमग के बीच इस डिश का अपना ही मजा है। शुगर फ्री गाजर का हलवा इस फेस्टिवल सीजन की परफेक्ट डिश है जिसे संजीव कपूर खासतौर से दिवाली की पार्टी में सर्व करने की सलाह देते हैं।

कुणाल कपूर : बेक किए हुए बादाम के कोफ्ते
इसे बनाने के लिए मैश किए हुए आलू, बादाम, दूध और अंडे की जरूरत होती है। इसे बनाने के बाद बेक करें। बेक किए हुए कोफ्तों को आप नाश्ते के तौर पर खाएं या करी में डालकर डिनर के लिए तैयार करें। कुणाल इस डिश को डिनर पार्टी के लिए भी बेस्ट मानते हैं।

सारांश गोयला : क्रीम चीज़ कबाब विद वर्की पराठा
क्रीम वाला दही, कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, क्रेनबैरीज, हरी मिर्च, ड्राई फ्रूट्स, केसर और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है क्रीम चीज़ कबाब। इसे गर्मागर्म वर्की पराठें के साथ सर्व करें। दिवाली डिनर गेट टूगेदर के लिए ये आइडिया परफेक्ट है।

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