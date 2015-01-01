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आज क्या बनाऊं:अगर बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते तो उन्हें इसके पराठे बनाकर खिलाएं, ये टेस्टी और हेल्दी हैं

प्रियंका जांगिड़, फूड ब्लॉगर43 मिनट पहले
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  • बड़े बाउल में दाल, आटा, पालक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवायन, जीरा, हरी मिर्च मिलाएं, इसमें पानी डालकर मुलायम आटा गूंधें
  • इसकी लोइयां बनाकर पराठे बेल लें, गर्म तवे पर घी या तेल लगाकर पराठे सेंकें
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