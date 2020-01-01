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सेलेब्स स्टाइल:मेकअप की समझ कम है तो अपनाएं इन 3 एक्ट्रेस के मेकअप लुक, तेल मालिश से लेकर हेयर कट तक इनसे जानें हेयर केयर के आसान टिप्स

2 घंटे पहले
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जिन लड़कियों या महिलाओं को मेकअप करना आता है, उनके लिए मेकअप के जरिये अपनी खूबसूरती निखारना आसान होता है। लेकिन जिन्हें मेकअप से जुड़ी बारीकियों के बारे में कम मालूम होता है, वे बॉलीवुड की इन तीन दीवाज से इंस्पिरेशन लेकर अपने लुक को खास बना सकती हैं। मेकअप से लेकर हेयर केयर रूटीन फॉलो करने में भी ये तीनों एक्ट्रेस आगे हैं।

कृति सेनन की तरह अपनाएं ये हेयर केयर रूटीन

1. समय-समय पर किया गया हेयर कट आपको डिफरेंट लुक देने में मदद करेगा।

2. हफ्ते में दो बार नारियल का तेल लगाकर मालिश करें। इससे बालों को नरिशमेंट मिलेगा।

अनन्या की तरह अपनाएं ये हेयर केयर रूटीन
1. बाल धोने से पहले एप्पल साइडर विनेगर लगाएं। इससे बाल घने और लंबे होते हैं।
2. बालों में गुलाब जल लगाने से डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होती है।

दिशा की तरह अपनाएं ये हेयर केयर रूटीन
1. बालों में तेल मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बालों का झड़ना कम होता है।
2. इस मौसम में बाल धोने के लिए माइल्ड शैंपू और कंडिशनर का इस्तेमाल करें।

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