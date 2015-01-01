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आज क्या बनाऊं:अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो बनाएं दिवानी हांडी, सिर्फ आधे घंटे में हो जाएगी तैयार

संजीता कौर44 मिनट पहले
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  • हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया और पुदीना डालकर भूनें, इसमें काजू का पेस्ट और दही डालकर मिलाते हुए पकाएं, इसमें पानी डालकर पकाएं
  • गरम मसाला, जायफल पाउडर और कसूरी मैथी डालकर मिलाएं, ऊपर से क्रीम डालकर दो मिनट तक पकाएं। दिवानी हांडी तैयार है
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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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