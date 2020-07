दैनिक भास्कर Jul 07, 2020, 03:42 PM IST

52 साल की लाइबी ओइनम को पिछले महीने सोशल मीडिया पर उस वक्त सराहना मिली जब इस महिला ने रात में 140 किलोमीटर का सफर तय करके एक कोरोना से रिकवर हुई महिला को उसके घर पहुंचाया।

इंफाल में राजकीय जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में एक महिला का इलाज चल रहा था। वह महिला जब कोरोना से रिकवर हुईं तो उसने एंबुलेंस से घर जाने से मना कर दिया। जब इस बारे में लाइबी को पता चला तो उसने इस महिला को अपने ऑटो से घर पहुंचाने का फैसला किया।

Glad to honour and hand over a cash reward of Rs.1,10,000 to Smt Laibi Oinam, a auto driver from Pangei who took the trouble to take the discharged girl from JNIMS covering 8 hours journey to Kamjong on midnight of May 31. She truly exemplifies hard work and “service above self.” pic.twitter.com/oFwgcx0Kyz