पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Women
  • Lifestyle
  • Make Banana Bread Granola By Mixing Banana And Dry Fruits In Oats, You Can Store It In Air Tight Container

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आज क्या बनाऊं:ओट्स में केला और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बनाएं बनाना ब्रेड ग्रनोला, एयर टाइट डिब्बे में स्टोर भी कर सकते हैं

निधि बोथरा, फूड ब्लॉगर36 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर लगाएं और इस पर मिश्रण डालकर फैलाएं, इसे 25-30 मिनट तक बेक करें
  • ऊपर से ताजे केले के चिप्स मिलाएं और फिर पांच मिनट के लिए बेक करें, इसे ठंडा करें और चॉकलेट नट्स मिलाएं
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें