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दो बहनों का सफल प्रयास:दिल्ली की आंचल जौरा और आश्नना शाह का मेटरनिटी वियर ब्रांड 'चिकमोम्ज', प्रेग्नेंसी में करीना कपूर के लिए डिजाइन की स्टाइलिश ड्रेस

7 मिनट पहले
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दिल्ली में रहने वाली दो बहनों ने मेटरनिटी लेबल चिकमॉम्ज को लॉन्च किया है। अपने ब्रांड के शुरुआती एक महीने के अंदर ही इन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के मेटरनिटी वियर डिजाइन करने का मौका मिला। ये दो बहनें इस ऑफर को पाकर बहुत खुश हैं। आंचल के अनुसार ''ये बहुत बड़ी बात है जो सभी मॉम के लिए इंस्पिरेशन माने जाने वाली करीना कपूर की ड्रेस डिजाइन करने का अवसर हमें मिला''।

ये दोनों बहनें गर्भवती महिलाओं के लिए कंफर्टेबल, स्टाइलिश और कम दामों में मिलने वाले मेटरनिटी वियर डिजाइन करती हैं। आंचल और आश्ना उत्तरप्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आईबीएस, मुंबई से एमबीए की डिग्री ली। आश्ना ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद इंग्लैंड से मास्टर डिग्री ली।

आश्ना ने बताया - ''मेरी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान मैंने अपने पति के टी शर्ट और ढीले कुर्ते पहनें। ऐसे वक्त ऑफिस में पहनने के लिए भी मेरे पास बहुत कम विकल्प होते थे। मैंने मार्केट में जितने भी मेटरनिटी वियर देखें, वे सभी बहुत महंगे थे। प्रेग्नेंसी में मैं आत्मविश्वास के साथ स्टाइलिश लुक में बेबी बंप फ्लॉन्ट करना चाहती थी। मैंने कभी भी अपने बंप को छिपाने के बारे में नहीं सोचा। इसीलिए हम दोनों बहनों ने मिलकर चिकमॉम्ज की शुरुआत की।

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