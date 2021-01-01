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  • Nora London Is An Amazing Power Lifter At The Age Of 78, Won 20 Out Of 22 Competitions, Recorded 19 World Names

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बढ़ती उम्र में दिल जीतने वाला जोश:78 साल की उम्र में कमाल की पावर लिफ्टर हैं नोरा लंडन, 22 में से 20 कॉम्पिटिशन जीते, 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अपने नाम

6 मिनट पहले
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अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ जवानी में हैवी वेट के साथ पावर लिफ्टिंग की जा सकती है तो आप गलत हैं क्योंकि 78 साल की उम्र में एक महिला खुद से दोगुना वजन उठाकर चर्चा में है। इस पावर लिफ्टिंग लिजेंड ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की है। इसमें नोरा लंडन 159 किलो वेट के साथ स्क्वाट करते हुए नजर आ रही हैं। ओपन पावर लिफ्टिंग के अनुसार, अमेरिका की रहने वाली नोरा ने सबसे पहले 2007 में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया था।

पिछले 14 सालों के दौरान नोरा 22 प्रतियोगिताओं का हिस्सा रहीं। इसमें से इस महिला ने 20 कॉम्पिटिशन में जीत दर्ज कराई। 2008 में इन्होंने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में भी जीत हासिल की थी। मिशिगन स्टेट मीट की अमेरिकन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन 2020 कॉम्पिटिशन भी वह जीत चुकी हैं। 2019 में नोरा ने अमेरिकन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से नेशनल्स जीता था। इस महिला ने बढ़ती उम्र में भी 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। नोरा की शानदार जीत ये साबित करती हैं कि वे जीतने के लिए ही मैदान मे उतरती हैं।

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