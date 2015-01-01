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कुछ मीठा हो जाए:दिवाली पर शिल्पा ने शेयर की पोहा लड्‌डू की रेसिपी, लो कैलोरी ये डिश आपका वेट भी मेंटन रखेगी

9 मिनट पहले
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  • ऐसे ही हेल्दी रेसिपी दिवाली पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्‌टी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये शेयर की है
  • इसमें आयरन की भरपूर मात्रा है। यह ग्लूटेन फ्री है। इसे बनाने में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है

इस दिवाली सबसे ज्यादा जिस बात पर ध्यान दिया जा रहा है, वो है कोरोना काल के बीच आपकी सेहत। इस लिहाज से खाने के कई ऐसे ऑप्शंस पेश किए जा रहे हैं जो टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी हैं। ऐसे ही हेल्दी रेसिपी दिवाली पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्‌टी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये शेयर की है।

इस त्योहार घर में बनने वाले ट्रेडिशनल लड्‌डू के बजाय पोहा लड्‌डू स्वास्थ्य के नजरिये से ज्यादा फायदेमंद हैं। शिल्पा के अनुसार, ''इस साल दिवाली पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना है, मास्क और सैनिटाइजिंग प्रोटोकॉल के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्वादिष्ट लड्‌डू न खाएं। आपके लिए पेश हैं पोहा लड्‌डू। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा है। यह ग्लूटेन फ्री है। इसे बनाने में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट है''।

पोहा लड्‌डू बनाने के लिए शिल्पा ने पोहे को हल्का ब्राउन होने तक सेंक लिया। फिर इसमें सिका हुआ खोपरा, गुड़, किशमिश, बादाम, अलसी और घी मिलाया। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर लड्‌डू बनाएं। लो कैलोरी यह डिश आपको वेट भी मेंटेन रखती है।

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