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  • Sunday Special Recipe, Cook Saffron Rice, Rice Pieces Mixed With Coconut Pieces And Saffron Milk, Add Dry Fruits And Serve

आज क्या बनाऊं:संडे स्पेशल रेसिपी केसरी भात, चावल में नारियल के टुकड़े और केसर वाला दूध मिलाकर पकाएं, सूखे मेवे डालकर परोसें

नीलम अग्रवाल2 घंटे पहले
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  • भात बनाने के 30 मिनट पहले चावल को पानी में भिगोएं, एक पैन में पांच कप पानी में नमक डालकर उबालें, इसमें भीगे हुए चावल डालकर 80 प्रतिशत तक पकाएं
  • इसमें शक्कर डालें, मध्यम आंच करके संतरे का रस और खुरचन डालें, जब शक्कर घुल जाए तो इसमें चावल मिलाएं
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