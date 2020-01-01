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अंशु जामसेनपा की कहानी:एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही, इस साल पद्म श्री प्राप्त कर कायम की मिसाल

2 घंटे पहले
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दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखते हैं। लेकिन उनका ये सपना भी पूरा नहीं हो पाता है। वहीं अंशु जामसेनपा ने एक बार नहीं बल्कि पांच बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अंशु दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्हें इस साल गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री सम्मान मिला है।

41 साल की अंशु दो बच्चों की मां हैं। वे अरूणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। जामसेनपा ने माउंटेनियरिंग की शुरुआत 2009 में की। उन्होंने बताया - '' मैं उन दिनों एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनी और रॉक क्लाइंबिंग भी करने लगी। तब अरूणाचल माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लोगों ने इस प्रतिभा के बारे में मेरे पति को बताया और मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार जब मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत की तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा''।

इसके एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान अंशु को इस बात का अहसास हुआ कि पहाड़ों पर चढ़ना उनका शौक है। अंशु को आज भी वो दिन याद है जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे कहती हैं -'' तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ईश्वर के करीब पहुंच गई हूं। वो नजारा जो मैं सपनों में देखती थी, इस चढ़ाई के बाद सच हो गया था''। अंशु का जन्म अरूणाचल प्रदेश के दिरांग में हुआ। उनके पिता इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस ऑफिसर और मां नर्स हैं। एवरेस्ट फतह करने के लिए अंशु ने रनिंग, जिम, योगा, एरोबिक्स और हाइकिंग की। साथ ही अन्य पहाड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर अपने लक्ष्य को हासिल किया।

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