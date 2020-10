View this post on Instagram

കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 58 വർഷം ആയി... അപ്പച്ചായിക്കും അമ്മച്ചിക്കും ഒരു കല്യാണാ ഫോട്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല.... അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം എന്ന് വെച്ചു 1/5

