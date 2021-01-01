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चर्चा में:बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण ने पहनी लाल पाड़ वाली साड़ी, प्रेम, ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक इस रंग से हैंडलूम साड़ी को दिया बढ़ावा

43 मिनट पहले
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2021 का बजट पेश करने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की लाल पाड़ की साड़ी चर्चा में है। इस दौरान निर्मला सीतारमण का लुक सिंपल रहा। उनकी साड़ी पर ऑफ व्हाइट डिटेलिंग और गोल्डन बॉर्डर बनी हुई है। साड़ी पर बने हुए सफेद और पीले सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ ही छोटे ईयरिंग्स, गोल्ड चेन और चूड़ियां पहनकर उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। वैसे भी लाल रंग को प्रेम, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बजट के अवसर पर निर्मला का इस रंग को चुनना भी तारीफ के काबिल है।

इससे पहले भी सीतारमण कई बार अपनी साड़ियों के माध्यम से हैंडलूम को बढ़ावा देती नजर आ चुकी हैं। वे काम के दौरान हैंडलूम और सिल्क की क्लासिक साड़ी पहने हुए नजर आती हैं। अपने वार्डरोब की वजह से चर्चा में रहने वाली निर्मला की लाल पाड़ की साड़ी आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र अवसरों पर पहनी जाती है। निर्मला ने वित्तीय अनुष्ठान के मौके पर इसे पहना ताकि वे अपने काम को लगन के साथ पूरा कर सकें। इस साड़ी को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार हैंडलूम साड़ी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

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