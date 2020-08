लॉकडाउन में आशा की किरण बना ये कपल:इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग ताइवान के दादा-दादी, पुराने कपड़ों में मॉडलिंग कर दुनिया भर में कमा रहे नाम

View this post on Instagram

一樣的衣服換一件裙子、一樣的褲子換一件衣服,再加上秀娥一個新的態度,就成了不同的萬吉👴🏼和秀娥👵🏼 萬吉很謝謝大家關心!藏起來的右手努力康復中! 👴🏼萬吉(身長160) 襯衫:至少6年未取花襯衫 內衣:萬吉日常白內衣 褲子:萬吉私服工作短褲 👵🏼秀娥(身長155) 上衣:8年未取紀念T(已找到新主人) 領巾:再度由被遺棄的手帕擔綱 裙子:再度由秀娥30年私服擔綱 💡溫馨提醒|洗衣服請記得拿、認同請分享❤️ These old clothes have been abandoned by customers at the laundry for years. Owners of the laundry store, Wanji and Sho-Er who are over 80 years old. Grandson just can't bear to see them overwhelmed with bore everyday. So, ask them to reinterpret fashion, hoping to let everyone know that age is not a barrier to have fun in fashion and even old clothings can transformed into trendy outfits! 💡A friendly reminder|Don’t forget to pick up your laundry. #萬秀洗衣店 #Wantshow #wantshowasyoung #grandparents - #mixandmatch #clothes #craftsman #しょくにん #ootd #wiw #instafashion #style #fashion #couple #夫婦 #80代 #budapest #grandma #grandpa #dappei @dappei_tw #juksyootd @mixfitmag_snap #cool_ootd #plainme_snap #plainme_life #femmefuture #culturecartel @nataliadornellas #classyvision #vintage #古着 #コーディネート

