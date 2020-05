दैनिक भास्कर May 12, 2020, 07:51 PM IST

दुनियाभर में कोरोना महामारी के चलते सभी देशों में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाया जा रहा है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी फंसे भारतीयों की घर वापसी कराई जा रही है। इसी बीच यूएई की कोरोना के खिलाफ जारी से जंग में सहायता करने के लिए भारतीय नर्सों की एक टीम दुबई पहुंच गई है। संकट के समय में यूएई की मदद करने पहुंची नर्सों का दुबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। नर्सों के भव्य स्वागत का यह वीडियो को पीआईबी इन महाराष्ट्र ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

पीआईबी इन महाराष्ट्र ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में दुबई हवाई अड्डे पर पहुंची भारतीय नर्सों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा हवाई अड्डे पर नर्सों की चेकिंग और स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। पीआईबी इन महाराष्ट्र ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा - 'कई लोग वापसी कर रहे, ये लोग गए हैं। 88 भारतीय नर्सें यूएई की कोरोना वायरस के खिलाफ मदद करने दुबई पहुंच गई हैं। जरूरत में एक दोस्त की मदद करना भारत और यूएई के संबंधों का उद्देश्य है।

As many come back, they go in!



88 Indian nurses have landed in Dubai to help #UAE fight #COVID19



Helping a friend in need is the motto of cooperation between India and UAE - @AmbKapoor



📹- welcome at Dubai#InternationalNursesDay @IndembAbuDhabipic.twitter.com/2MCDkQZuQW