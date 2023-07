कभी लड़कों ने पहनी गुलाबी ड्रेस:बार्बी डॉल ने पिंक को बनाया पॉपुलर, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा, अब 'नारी शक्ति' का प्रतीक

Hindi News

सुनहरे बाल, नीली आंखें, स्लिम बॉडी और पिंक कलर की ड्रेस...यही बार्बी की पहचान है। यह गुड़िया दुनिया की हर लड़की की फेवरेट है।

21 जुलाई को 'बार्बी' नाम से एक फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसमें हूबहू बार्बी के ड्रेसिंग स्टाइल को दिखाया गया है। यूं तो इस गुड़िया पर 40 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं लेकिन इस नई फिल्म से बार्बीकोर फैशन की चर्चा हर जगह हो रही है। 'बार्बी' मूवी की एक्ट्रेस मार्गोट रोब्बी (Margot Robbie) की स्टाइलिंग बार्बीकोर फैशन ही है।

बार्बीकोर फैशन की शुरुआत 2022 में इटली के रोम में हुए 'Valentino Fall 2022' से हुई थी।

पिंक कलर का दूसरा नाम है बार्बीकोर फैशन

बार्बीकोर फैशन का मतलब है पिंक कलर की ड्रेस, हेयर क्लिप्स, ईयरिंग, सनग्लास, हैंडबैग और फुटवेयर्स ……….यानी बार्बी से जुड़ी हर चीज। यह समर और मानसून सीजन का हिट स्टाइल है।

बार्बीकोर ड्रेस में लेटेक्स मिनी ड्रेसेज से लेकर डेन्टी फिट एंड फ्लेयर्स तक की ड्रेस आती हैं। इस फैशन में पिंक कलर की हर शेड शामिल है खासकर फ्यूशिया और बबलगम पिंक।

हाल ही में Béis नाम की डिजाइनर लगेज पैग कंपनी ने अपना बार्बी कलेक्शन कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया।

'बार्बी' फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिंक के सौ से ज्यादा शेड हैं लेकिन बार्बी का पिंक बोल्ड और ब्राइट है। यह एक टेस्टफुल और यूनीक कलर है जो सबको अट्रैक्ट करता है।

फिल्म 'बार्बी' की एक्ट्रेस मार्गोट रोब्बी

मानसून में परफेक्ट लुक देता है पिंक कलर

बार्बीकोर फैशन समर और मानसून सीजन के लिए परफेक्ट है। पिंक कलर एक ब्राइट शेड है जो इस मौसम में कूल लुक देता है। फैशन डिजाइनर शिल्पी आहूजा कहती हैं कि बार्बीकोर स्कर्ट, मिडी, मिनी, हॉट पेंट और वन पीस ड्रेस मानसून में भी परफेक्ट है।

बार्बीकोर स्कर्ट और ड्रेस हाई पिंक हील्स, पॉइंटेड पिंक बैली और नी लेंथ पिंक बूट्स के साथ कैरी की जा सकती हैं।

जून 2022 में शुरु हुआ बार्बीकोर फैशन

लिस्ट 2022 (Lyst’s 2022) ने बार्बीकोर को फैशन ऑफ द ईयर माना। पिछले साल यह टॉप ट्रेंड में था। जून 2022 में जब बार्बी फिल्म की मेन लीड और हॉलीवुड एक्ट्रेस रॉब्बी का हॉट पिंक आउटफिट में लुक रिलीज हुआ तो वह सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया।

इससे इंटरनेट पर बार्बीकोर फैशन के लिए सर्च 416% तक बढ़ा।

बार्बी का नाम क्या है, ग्राफिक्स से जानिए:

बार्बी फैशन कुछ समय बाद दोबारा लौटता है

फैशन डिजाइनर भावना जिंदल कहती हैं कि बॉबीकोर फैशन भले ही नया नाम हो लेकिन यह फैशन हमेशा से ट्रेंड में रहा है।

जब बार्बी मार्केट में लॉन्च हुई थी, तब से लड़कियां बार्बी के फैशन की कायल हैं। फैशन वर्ल्ड में बार्बी का हमेशा से प्रभाव रहा है। 2017 में जब भारत में कटरीना कैट जैसी दिखने वाली बार्बी लॉन्च हुई थी तब भी लड़कियों ने इस तरह की ड्रेस खूब पहनी।

हॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच हमेशा रहा है बार्बीकोर

हॉलीवुड में बार्बीकोर फैशन हमेशा दिखा है। हालांकि तब इस फैशन को यह नाम नहीं दिया गया था। 2001 में हॉलीवुड एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन पिंक ड्रेस के साथ बार्बी प्रिंटेड बैग के साथ नजर आई थीं।

2003 में अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने पिंक टी-शर्ट और पिंक कलर की फर जैकेट पहनकर एक इवेंट में पोज दिए। इनके अलावा निकी मिनाज और अरिएना ग्रेन्डे भी पिंक, ग्लिट्री आउटफिट में दिख चुकी हैं।

रैपर निकी मिनाज तो 2010 से बार्बी के अवतार में ही नजर आती हैं। उन्होंने खुद को ‘हराजुकू बार्बी’ (Harajuku Barbie) नाम दिया। उनके फैंस खुद को ‘द बार्बज’ (The Barbz) कहते हैं।

हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पसंद है बार्बीकोर फैशन

बॉलीवुड में अनन्या, कीर्ति, कियारा का बार्बीकोर फैशन

हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड भी बार्बीकोर फैशन का कायल है। अनन्या पांडे ने इस स्टाइल में फोटोशूट कराया। कृति सैनन ने कॉफी विद करण सीजन 7 में बाबीकोर ड्रेस पहनी।

जाह्नवी कपूर ने शिमरी पिंक ड्रेस में फोटोशूट कराया तो लोग उनके लुक को देखकर लट्‌टू हो गए।

कियारा अणवाडी ने 'भूल भुल्लैया 2' के प्रमोशन के दौरान लॉन्ग पिंक ब्लेजर कैरी किया। इस आउटफिट के साथ उन्होंने पिंक हील्स भी पहनीं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 के दौरान पिंक पैंटसूट पहना जिसमें वह बेहद स्टाइलिश लग रही थीं।

फैशन डिजाइनर शिल्पी आहूजा ने बताया कि बार्बीकोर फैशन ब्राइट कलर फैशन है। कोरोना के बाद डोपामाइन ड्रेसिंग का ट्रेंड बढ़ा और इसी वजह से बार्बीकोर फैशन का जन्म हुआ। डोपामाइन फैशन का मतलब है वो कलर जिसे पहनने के बाद खुशी मिले। इसमें ब्राइट कलर आते हैं जिसमें पिंक भी शामिल है। आजकल मोनोटोन कलर छाए हुए हैं। इसमें हॉट पिंक टॉप ट्रेंड में है।

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में ऐश्वर्या राय।

19वीं सदी तक लड़कियों के साथ नहीं जुड़ा था गुलाबी रंग

आज के समय में पिंक लड़कियों का और ब्लू लड़कों का रंग माना जाता है। लेकिन रंगों ने कभी लड़का-लड़की के बीच भेदभाव नहीं किया। 1918 में एक Earnshaw’s Infants Department नाम के पब्लिकेशन में एक आर्टिकल छपा। इसमें पिंक को लड़कों का रंग और ब्लू लड़कियों का रंग माना गया। दरअसल पिंक कलर को स्ट्रॉन्ग कलर माना गया जो लड़कों पर ज्यादा सूट करता है।

19वीं सदी के पहले तक पिंक और ब्लू कलर का जेंडर से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं था।

इतिहासकार जो बी पोओलेट्‌टी (Jo B. Paoletti) की किताब Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America के अनुसार पहले के जमाने में पेरेंट्स अपने बच्चों को 6 महीने तक केवल सफेद कपड़े पहनाते थे क्योंकि तब पेस्टल कलर्स का चलन नहीं था। यह ट्रेंड पहले विश्व युद्ध के बाद बढ़ा।

वहीं, 20वीं सदी में कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर ने जेंडर पर आधारित प्रोडक्ट्स को रंगों में बांट दिया। इस ट्रेंड से पिंक को लड़कियों के साथ और ब्लू को लड़कों के साथ जोड़ दिया गया।

मेट गाला में भी छाया था बार्बीकोर फैशन

हर साल मेट गाला चर्चाओं में बना रहता है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर सेलिब्रिटी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर फैशन इवेंट मेट गाला न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होता है।

2019 में इस इवेंट की थीम- कैंप: नोट्स ऑन फैशन थी। इस इवेंट के पोस्टर से लेकर रेड कार्पेट तक पर पिंक कलर छाया हुआ था।

इस इवेंट में लेडी गागा से लेकर केसे मुसग्रेव्स Kacey Musgraves तक ने पिंक आउटफिट पहना था। इस कलर को hyperfemininity कहा गया यानी ऐसा रंग जो महिला की पर्सनैलिटी को पावरफुल दिखाए।

2008 में पिंक ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ गया

2008 में महिलाओं से जुड़े संगठनों और ब्रेस्ट कैंसर अवेयनेस मंथ के लिए पिंक कलर इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा गया। पिंक कलर का रिबन महिलाओं की ब्रेस्ट हेल्थ का सिंबल बन गया।

स्किन के हिसाब से चुनें बार्बीकोर कलर

पिंक के 120 से ज्यादा शेड्स हैं। स्किन टोन के हिसाब से पिंक का शेड पहना जा सकता है जिससे आप भी बार्बीकोर फैशन का हिस्सा बन सकती हैं। फैशन डिजाइनर भावना जिंदल कहती हैं कि जो सांवले लोग हैं वो कोरल या ब्लश पिंक कलर पहन सकते हैं। जिनका गेहुंआ रंग है, वह डीप पिंक, ब्राइट पिंक औ रसबेरी पिंक कलर की ड्रेसेज चूज कर सकते हैं।

जिनका ऑलिव स्किन टोन होता है यानी हल्का भूरा रंग, वह ब्राइट पिंक, सॉफ्ट पिंक या रोज पिंक शेड कैरी कर सकते हैं। जिनका गोरा रंग है, वह पीच, एप्रीकोट, लाइट पिंक, बबलगम पिंक, वॉटरमेलन पिंक, रोज पिंक और रोज रेड पिंक शेड्स चूज कर सकते हैं।

पिंक के 120 शेड्स हैं, ग्राफिक्स देखिए:

बार्बी का पूरा नाम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स

बार्बी बनाने का ख्याल अमेरिका की कंपनी ‘मैटल’ की को-फाउंडर रुथ हैंडलर को आया था।

दरअसल एक बार उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कागज की गुड़िया से खेल रही है। वह उसे एक महिला समझ रही थी। यह देख उन्होंने अपने पति इलियट के साथ गुड़िया बनाने की ठानी। बार्बी का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है।

औपचारिक रूप से बार्बी को 9 मार्च 1959 में न्यूयॉर्क में लगे अमेरिकन टॉय फेयर में डिस्प्ले कर लॉन्च किया गया लेकिन पहली बार इसकी बिक्री 1958 में ही हो गई थी।

पहली बार्बी जापान में बनी

मैटल भले ही अमेरिकी कंपनी है लेकिन बॉबी को वहां नहीं बनाया गया। पहली बार बार्बी जापान में बनाई गई और उसकी ड्रेस भी वहीं के कारीगरों ने सिली थी। दरअसल अमेरिका में लेबर महंगी पड़ती है इसलिए कंपनी ने यह फैसला किया। पहले साल में 3 लाख 50 हजार बार्बी खरीदी गई थीं।

दुनिया की सबसे महंगी बार्बी 2010 में रिलीज हुई स्टेफनी कैंटुरी थी। इस डॉल के लिए मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर स्टेफनी कैंटुरी ने एमरल्ड कट ऑस्ट्रेलियन पिंक डायमंड और वाइट डायमंड से नेकलेस बनाया। एक निलामी में यह गुड़िया 302500 डॉलर यानी 24 करोड़ रुपए की बिकी। इस डॉल को ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के लिए फंड जुटाने के लिए बनाया गया।

बार्बी की 40वीं सालगिरह पर मैटल ने 'डी बियर्स' नाम की ज्वेलरी कंपनी के साथ डॉल का आउटफिट तैयार किया। इस डॉल को लंबी शीर स्कर्ट के साथ गोल्ड की बनी बिकनी टॉप और सोने की ही बनी बेल्ट पहनाई गई। यह बार्बी 85000 डॉलर यानी 69 लाख रुपए में बिकी। इसके अलावा दुनिया की पहली बार्बी को एक नीलामी में 27450 डॉलर यानी 22 लाख रुपए में खरीदा गया।

ग्राफिक्स में जानिए पिंक कलर किन चीजों का प्रतीक है:

भारत में आसान नहीं रहा विदेशी गुड़िया का सफर

भारत में बार्बी का सफर आसान नहीं रहा। 1986-1987 में मैटल कंपनी ने भारतीय बाजार में कदम रखा था लेकिन ‘विदेश व्यापार कानून’ बीच में आ गया। इसके बाद यहां से व्यापार को बंद कर दिया गया। लेकिन 1991 में मैटल ने VIP सूट केस बनाने वाली ‘ब्लो प्लास्ट’ नाम की कंपनी के साथ मिलकर भारत में बार्बी को लॉन्च किया।

बार्बी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक

बार्बी जैसी जिंदगी हर महिला का ख्वाब है। 'बार्बी' फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि बार्बी एक फेमिनिस्ट हैं। उसका खुद का ड्रीमहाउस साल 1962 से है जबकि पहले महिलाओं को पुरुषों के घर में कैद रहना पड़ता था, उन्हें क्रेडिट कार्ड तक नहीं दिए जाते थे। बार्बी नील आर्मस्ट्रांग से पहले चांद पर पहुंची। अमेरिका में कोई फीमेल प्रेजिडेंट नहीं है, लेकिन बार्बी ने यह पद संभाला। बार्बीलैंड में हर दिन अच्छा है और हर रात लड़कियों की है।

बार्बी ऐसी दुनिया में रहती है जहां दुनिया को अलविदा नहीं कहा जाता, उम्र को लेकर बातें नहीं सुनाई जातीं, बॉडी या स्किन कॉम्प्लेक्शन शर्म की वजह नहीं बनता।

बार्बी और उसकी दुनिया नारी शक्ति का प्रतीक है।

अक्सर लोग बार्बीकोर फैशन को बच्चों से जोड़ते हैं लेकिन इस तरह की ड्रेसिंग हर उम्र की महिला या लड़की कर सकती है। यह स्टाइल और यंग लुक के लिए परफेक्ट फैशन है।

