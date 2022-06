जब यशवंत सिन्हा ने बंगाली लड़की को किया था प्रपोज:बोली-तुमसे शादी संभव नहीं, कॉलेज में हुई थी दोस्ती, अब लड़ रहे राष्ट्रपति चुनाव

Hindi News

Bid Marriage With You Is Not Possible, There Was Friendship In College, Now Fighting Presidential Election

जब यशवंत सिन्हा ने बंगाली लड़की को किया था प्रपोज: बोली-तुमसे शादी संभव नहीं, कॉलेज में हुई थी दोस्ती, अब लड़ रहे राष्ट्रपति चुनाव

नई दिल्ली



विपक्ष की तरफ से इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस दौरान चर्चा में हैं। नौकरशाह और फिर राजनीति में कदम रखने वाले यशवंत सिन्हा जवानी के दिनों में मीनाक्षी मुखर्जी से प्यार कर बैठे थे। इसका जिक्र यशवंत सिन्हा पर लिखी एक बायोग्राफी में मिलता है जिसे अजय के सिंह लिखा है।

यशवंत सिन्हा की पर्सनालिटी एक हंसमुख व्यक्ति की रही है।

बता दें कि मीनाक्षी मुखर्जी इंग्लिश लिटरेचर की प्रतिष्ठित प्रोफेसर और जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेज की चैयरपर्सन भी रही थीं। साल 2009 में उनका निधन हो गया।

बंगाली लड़की को दिल दे बैठे थे बिहारी बाबू

पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान यशवंत सिन्हा और मीनाक्षी मुखर्जी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी इंग्लिश लिटरेचर को आत्मसात करने में माहिर थीं। वहीं, यशवंत सिन्हा पॉलिटिकल साइंस के ब्रिलिएंट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, शानदार स्पीकर और एक अच्छे एथलीट के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुके थे।

यशवंत सिन्हा मीनाक्षी के प्यार में पड़ जाते हैं और एक शाम को सिन्हा लाइब्रेरी में यशवंत बिना सोचे समझे मीनाक्षी को प्रपोज कर करते हुए कहते हैं- 'मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं' (I want to marry you.)। मगर, यशवंत सिन्हा के इस तरह से किए गए प्रपोज ने मीनाक्षी को हैरान कर दिया था। उसी समय जवाब देते हुए मीनाक्षी ने कहा- आपने मुझे सकते में डाल दिया है। यह कैसे संभव है? (You shock me. How's it possible?) मैं एक बंगाली हूं और आप एक बिहारी हैं। भूल जाइए।

मीनाक्षी मुखर्जी पढ़ाई में अव्वल रहा करती थीं।

लेकिन इससे दोनों के बीच संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया था। उसी समय मीनाक्षी मुखर्जी ने अपनी बात रखते हुए बादा किया था कि हम दोस्त बने रहेंगे।

सिन्हा को मीनाक्षी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। कई महीनों तक यशवंत सिन्हा ने चुप्पी साध ली और एक लुटे हुए मज्नू की तरह घूमने लगे।

हिंदी मीडियम से बन गए इंग्लिश मैन

बिहार के पटना के एक चित्रगुप्तवंशी कायस्थ परिवार मे जन्मे यशवंत सिन्हा की शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए सिन्हा जब पटना यूनिवर्सिटी गए तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी पर पकड़ बनाने की थी क्योंकि यहां सभी विषय इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे।

इस चुनौती से पार पाने के लिए सिन्हा ग्रुप डिस्कशन सहित कई तरीके अपनाए और आखिरकार अच्छी ग्रेड के साथ 1958 में राजनीति शास्त्र में मास्टर्स (स्नातकोत्तर) डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में ही 1960 तक पढ़ाया।

IAS बनने के बाद 24 साल तक रहे प्रशासनिक अधिकारी

यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्त्वपूर्ण पदों पर असीन रहते हुए सेवा में 24 से अधिक वर्ष बिताए। 4 वर्षों तक उन्होंने सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा की। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 वर्षों तक अवर सचिव तथा उप सचिव रहने के बाद उन्होंने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया।

राष्ट्रीय राजनीति में रखा कदम

यशवंत सिन्हा ने 1984 में आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद राजनीति में कदम रखा। इसके बाद कुछ समय के लिए बनी चंद्रशेखर सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर काम किया। बाद में वे बीजेपी में शामिल हुए। वर्ष 1996 में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, फिर अटल सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो सिन्हा ने सार्वजनिक तौर पर सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी जिसके बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि, उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी में अभी भी हैं।

पत्नी नीलिमा मानती हैं कि पति कैरेक्टर से मजबूत हैं

यशवंत सिन्हा की शादी नीलिमा से हुई है। वे हिंदी भाषा में लेखन करती हैं।

बाल लेखन करने वाली नीलिमा सिन्हा एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलुस्ट्रेटर्स फॉर चिल्डरन्स की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं।

बिहार के सासाराम में जन्मी नीलिमा ने कहानी संग्रह लिखे हैं। 'कुल्हाड़ी गीदड़ और...' उनकी मुख्य रचना रही है। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर नीलिमा सिंह ने कहा कि मेरे पति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से खुशी तो है लेकिन मुश्किल भी है। उन्होंने कहा कि मेरे पति साफ बोलने वाले लोगों में से हैं। उन्हें जो ठीक लगता है वहीं करते हैं। उनका कैरेक्टर मजबूत है।

अब तीन बच्चों के पिता हैं यशवंत सिन्हा

यशवंत सिन्हा के दो बेटे और एक बेटी है। यशवंत सिन्हा के एक बेटे का नाम जयंत सिन्हा (हजारीबाग सांसद) है और दूसरे बेटे का नाम सुमंत सिन्हा है। जो कि एक बिजनेसमैन हैं। उनकी इकलौती बेटी शर्मिला एक लेखिका हैं।