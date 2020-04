दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 01:48 PM IST

कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो दुनियाभर के लोगों को भावुक कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,जिसमें एक बच्ची अपने डाॅक्टर पिता से मिलना चाहती है। दोनों के बीच कांच का एक दरवाजा है, जिसे मासूम बच्ची खोलना चाहती है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पातीं। हारकर वह रुआंसी हो जाती है। जिस पर दूसरी तरफ बैठे उसके पिता इशारे से उसे संभालते नजर आ रहे है।

44 हजार से ज्यादा व्यूज

वीडियो को ट्विटर यूजर @ThePlacardGuy ने शेयर किया है। वो इसके कैप्शन में लिखते हैं, ‘इस वीडियो ने मुझे सच में दुखी कर दिया।’ उनके द्वारा शेयर इस वीडियो को 44 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। कई यूजर्स ने इस पिता को सलाम किया। इस वीडियो को देखकर लोग बेहद इमोशनल हो गए और कमेंट्स कर रहे हैं।

This has made me real sad pic.twitter.com/mkY8GvuCmb