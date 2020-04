दैनिक भास्कर Apr 21, 2020, 02:11 PM IST

देशभर में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी में डटकर खड़े हैं। कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा की कई तस्वीरें देशभर से सामने आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। यहां कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ने में स्वास्थ्य कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में महिला स्वास्थ्य कर्मी संतोषी मानिकपुरी खुद प्रसव के अंतिम पड़ाव पर खड़ी होने के बाद भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन-रात लोगों की सेवा में जुटी हुई है।

Chhattisgarh: Santoshi Manikpuri, a health care professional in Kerawahi village of Kondagaon district, has been attending to patients even in the 8th month of her pregnancy. She says, "I am happy to do my work, and that I am getting to serve the country in a time like this." pic.twitter.com/YXShP4f2Mj