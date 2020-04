दैनिक भास्कर Apr 23, 2020, 02:54 PM IST

कोरोना वायरस के देश में दस्तक देते ही देशभर में मास्क- सैनेटाइजर की किल्लत की कई खबरें सामने आ चुकी है। वहीं, इनकी बढ़ती मांग की वजह से मास्क के दाम भी आसमान छूने लगे है। ऐसे में कई लोगों के पास इसे खरीदने के पैसे तक नहीं है। इसी के चलते जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अब फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मैदान में उतर चुकीं हैं। मास्क की कमी को दूर करने में अपना योगदान देते हुए वह खुद मास्क सिलने का काम कर रहीं हैं।

शेल्टर होम में बांटे जाएंगे मास्क

इस संकट काल में सभी लोग अपने- अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। आम से लेकर खास सभी क्षमतानुसार लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति एस्टेट के शक्ति हाट में सविता कोविंद मास्क सिलती नजर आईं। इस दौरान सिलाई मशीन पर काम करते समय उन्होंने खुद भी मास्क पहना हुआ था। फर्स्ट लेडी ने इन माक्स को गरीबों के लिए बनाया है। इसे कई शेल्टर होम्स और राजधानी के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिया जाएगा, जिससे गरीबों तक मास्क की पहुंच सके।

Delhi: First Lady Savita Kovind stitched face masks at Shakti Haat in the President’s Estate. The masks stitched at Shakti Haat are being distributed at various shelter homes of Delhi Urban Shelter Improvement Board (22.04.2020) pic.twitter.com/CwtLvnqht6