बिरयानी ब्रदर जोड़े के इंडियन दीवाने:खुद से करो प्यार, पाकिस्तानी सिंगर नताशा ने लड़कियों को गाने के जरिए सलाह दी

Do Love Yourself, Pakistani Singer Natasha Advised Girls Through Songs

बिरयानी ब्रदर जोड़े के इंडियन दीवाने: खुद से करो प्यार, पाकिस्तानी सिंगर नताशा ने लड़कियों को गाने के जरिए सलाह दी

पाकिस्तानी बिरयानी ब्रदर जोड़े के इंडियन दीवाने। सिंगर नताशा नूरानी और ज़हरा परचा ने अपनी जादूई आवाज का परचम सरहद पर भी लहराया। 2014 में इस सिंगर और गिटारिस्ट जोड़े ने एक के बाद एक हिट सांग गए।

नताशा और जहरा पहले लाहोर के रेस्टोरेंट और कैफे में परफॉर्म करती थी। 2018 में इनका पहला म्यूजिक वीडियो “इक्कीसवीं सदी” रिलीज हुआ, जो पाकिस्तानी विंटेज विज्ञापनों को डेडीकेट था। दूसरा वीडियो “सब ठीक हो जायेगा” इसका कवर सांग “थिंकिंग हार्ट” जिसके बाद इस जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

कौन है नताशा नूरानी

नताशा म्यूजिशियन, सिंगर और सांग राइटर हैं। 1993 में लाहोर में जन्मी नताशा 'लाहोर म्यूजिक मीट' पाकिस्तान के प्रीमियर म्यूजिक फेस्टिवल की डिरेक्टर रह चुकी हैं। नूरानी पकिस्तान के कोक स्टूडियो सीजन 10 की जर्नल मैनेजर भी थी। वर्सटाइल सिंगर नताशा ने विदेश में अपनी पढाई पूरी करने के बाद कंटेम्प्रेरी पॉप म्यूजिक में करियर बनाया। उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड, पियानो कलर पैंसिल से भी नवाजा गया।

‘फालतू प्यार’ की धूम मची

नताशा नूरानी ने अपने न्यू सांग ‘फालतू प्यार’ से धूम मचा दी है। 12 जून को रिलीज हुए इस गाने में रेगेटन-ईश बीट और लैटिन गिटार म्यूजिक ने जान डाल दी है। नताशा के साथ एल्बम में हसन रहीम और तलाल कुरैशी भी हैं। शुरुआत में ही ‘फालतू प्यार’ गाने ने फैंस का दिल जीत लिया और इसे शानदार रेस्पोंस मिला। तलाल ने किलर बीट पर हर कोई फिदा है।

नताशा नूरानी के न्यू सांग ‘फालतू प्यार’ की धूम।

ब्रेकअप के बाद चिल करो

नताशा ने इस गाने को उन लड़कियों को डेडीकेट किया है, जो ब्रेकअप के बाद टूट जाती हैं। ‘फालतू प्यार’ उनको हौसला देने वाला सांग है। नताशा का कहना है कि लड़के ब्रेकअप के बाद चिल करते, माइंड डाइवर्ट करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। नए ऑप्शन के लिए अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं।

लड़कियों दुखों की दुनिया से निकलो

लड़कियों को लगता है कि ब्रेकअप के बाद उनकी दुनिया ही उजाड़ गई। वो दुखों की दुनिया में जीनें लगती हैं लेकिन यह नहीं जानती कि वो एक भरी भरकम रिश्तों की जंजीर से निकल कर आजाद हुई हैं, इसलिए ब्रेकअप पीरियड उनके लिए फन टाइम होना चाहिए। लड़कियां ब्रेकअप पार्टी करें, दोस्तों के साथ एन्जॉय करें। खुलकर अपनी आजादी का जश्न मनाएं।

नताशा ने स्पोटीफाई पकिस्तान पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा “Pro-tip: If you’re tired of your situationship, we have a song for you,” मतलब आप थका हुआ महसूस कर रहे हो या किसी हालात का सामना कर रहे हैं तो ये गाना आपको रिफ्रेश करेगा।

नताशा 2020 में 'बेबी बेबी' गाने से लाइमलाइट में आईं।

'बेबी बेबी' गाने से लाइमलाइट में आई

नताशा के 'छोड़ो' गाने में भी रिश्ते के दर्दनाक अंत के बाद जख्म को ठीक करने के लिए टिप्स दिए गए थे। नताशा नूरानी ने 2020 में वेलो साउंड स्टेशन पर 'बेबी बेबी' गाने के बाद लाइमलाइट में आई। इससे पहले नताशा लोकल लोगों में फेमस थीं। वो पाकिस्तान के सबसे मशहूर म्यूजिक प्रोग्राम लाहौर म्यूजिक मीट की असिस्टेंट डिरेक्टर थीं।

फैंस को इंस्टाग्राम पर शादी की खबर दी है।

इंस्टाग्राम पर दी शादी की खबर

2 अप्रैल को जीरक अहमद से शादी के बाद नताशा ने काफी दिनों बाद फैंस को शादी की इंस्टाग्राम पर खबर दी। जिसके बाद इंस्टाग्राम के फैंस ने मुबारकबाद की झड़ी लगा दी। उनकी शादी की खबर सुनकर कुछ फैंस के दिल भी टूट गए।