दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 04:22 PM IST

कोरोनावायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके चलते आम से लेकर खास सभी अपने- अपने घरों में कैद है। साथ ही अलग- अलग तरीकों से लॉकडाउन में समय काट रहे है। इस दौरान सभी एक्टर्स, खिलाड़ी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इसी क्रम में भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने का एक अनोखा तरीका निकाला है। इन खिलाड़ियों ने मिलकर इसका एक वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

घर पर शुरू की लीग

वीडियो में भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति, मोना मेशराम और महिला कमेंटेटर रिमा मल्होत्रा के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्थालकर भी मौजूद हैं। वायरल वीडियो में महिला खिलाड़ी क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रहीं हैं। जबकि लिसा स्थालकर कमेंट्री कर मैच का आंखों देखा हाल सुना रही हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए वेदा कृष्णमूर्ति ने लिखा, हम लोग क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, इसलिए हमने घर पर ही अपनी क्रिकेट लीग शुरू की है। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 'आइसोलेशन क्रिकेट वर्ल्डकप'

बच्चियों को बनाया ऑडियंस

वीडियो में वेदा अपने घर की बालकनी में बल्लेबाजी कर रही हैं। साथ ही आकांक्षा कोहली उनके पीछे विकेट कीपिंग कर रही हैं। इसके अलावा अगले ही सीन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा अपने घर से गेंदबाजी करती नजर आ रही हैं। वहीं, भारतीय खिलाड़ी मोना मेशरम फील्डिंग करती दिख रही है। खास बात यह है कि वीडियो में दो बच्चियां ऑडियंस के रूप में बजाती हुई दिखती हैं। वीडियो ऐसे एडिट किया गया है जैसे यह सब अलग-अलग जगह नहीं, बल्कि एक साथ खेल रही हैं।



महिला वर्ल्ड कप 2021 के लिए किया क्वालिफाय

हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार परफॉर्मेंस कर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाय कर लिया है। बुधवार को आईसीसी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले महिला टी-20 वर्ल्डकप में भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया।

We were missing cricket, so we created our own league while at home. Presenting to you "Isolation Cricket Cup" @sthalekar93 @ReemaMalhotra8 @MonaMeshram30 @AKohli18 pic.twitter.com/6yWlmuymG3