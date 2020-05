दैनिक भास्कर May 12, 2020, 06:31 PM IST

पूरी दुनिया में आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 12 मई को दुनियाभर की नर्सेस को सम्मान देने के मकसद से इस दिन को मनाया जाता है। मौजूदा समय में दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के दौर में नर्सों की भूमिका और भी बड़ी हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में फ्रंटलाइन पर अपनी सेवाएं दे रही नर्सों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता एक वीडियो सामने आया है। सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल की नर्सेस को सम्मान देने के लिए एनएसडब्ल्यू पुलिस फोर्स ने हॉस्पिटल के सामने संगीत की धुन बजाकर शुक्रिया अदा किया गया।

15 @nswpolice vehicles - and a band! - have just turned up at Sydney’s St Vincent’s Hospital to thank the nurses. Hear hear! #InternationalNursesDay pic.twitter.com/dVC9SCNx3l