33 साल में महिला ने बढ़ाए 12 इंच नाखून:खुद के रोजमर्रा वाले काम करने में भी आती मुश्किल, अंगुलियों की बजाय नकल्स से धोती हैं बर्तन

It Is Difficult To Do Even Daily Chores, Instead Of Fingers, She Washes Utensils With Knuckles

33 साल में महिला ने बढ़ाए 12 इंच नाखून: खुद के रोजमर्रा वाले काम करने में भी आती मुश्किल, अंगुलियों की बजाय नकल्स से धोती हैं बर्तन

इंडियाना 40 मिनट पहले



मम्मी-पापा, टीचर और बड़ों को नाखून न काटने पर डाटते हुए तो आपने कई बार देखा होगा। पर क्या कभी ऐसी किसी महिला को भी आपने देखा है जो अपने नाखून लंबे करने के लिए रोजमर्रा के कामों से भी समझौता करने को तैयार हो जाए।

मसलन, वह हाथ धोना, बर्तन साफ करना तक की परेशानी को भी हंस कर सहन कर ले। और यह सब कुछ एक-दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 33 साल तक।

जी हां, कॉर्डेलिया एडम्स ऐसी ही एक महिला हैं जिन्होंने अपने नाखून 12 इंच तक बढ़ा लिए हैं और उन्हें सुंदर और लंबे बनाए रखने के लिए वे लगातार प्रयास करती रहती हैं। उनकी इसी खासियत की वजह से ट्वीटर पर उनके 8 लाख से ज्यादा फालोअर्स हो गए हैं।

1989 से नहीं काटे अपने नाखून

62 साल की कॉर्डेलिया एडम्स (Cordelia Adams) पिछले 33 सालों से अपने नाखून बढ़ा रही हैं और अब ये उसकी पर्सनालिटी की पहचान हैं। उन्हें बचपन में अपनी मां के लंबे नाखून बहुत अच्छे लगते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने भी नाखून बढ़ाने का फैसला किया।

साल 1989 से उन्होंने अपने नाखून काटे ही नहीं हैं। अब उन्हें अपने इस अजीबोगरीब लुक की वजह से लोगों का अटेंशन मिलता है और वे इसे काफी एंजॉय भी करती हैं।

लोग पूछते हैं- कैसे खाती हो खाना?

अमेरिका के इंडियाना की रहने वालीं कॉर्डेलिया से लोग अक्सर पूछते हैं कि वे खाना कैसे खाती हैं या फिर सोती कैसे हैं। हालांकि उन्हें इन सवालों से फर्क नहीं पड़ता और वे अपने नाखूनों को पेंट करना बेहद पसंद करती हैं।

यूट्यूब चैनल Truly में Hooked on the Look video में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे उंगलियों वाले काम अपने हाथों के नकल्स से लेती हैं।

बर्तन साफ करने या फिर कोई चीज़ उठाने के लिए वे नाखूनों के बजाय नकल्स या हाथ के ऊपरी हिस्से की मदद लेती हैं।

16 इंच तक बढ़ गए थे नाखून

एक वक्त में कॉर्डेलिया एडम्स के नाखून 16 इंच लंबे हो चुके थे, फिर उन्होंने इसे 12 इंच तक ट्रिम करने के बाद इसी लंबाई पर मेनटेन रखा है। वे अपने रोज़ाना के काम इन लंबे-लंबे नाखूनों के साथ ही करती है।

हालांकि उंगलियों के टिप से जो काम किए जाते हैं, उन्हें करने में कार्डेलिया को परेशानी होती है।

सोशल मीडिया पर हासिल की लोकप्रियता

कॉर्डेलिया एडम्स अपने इस अनोखे लुक की वजह से टिकटॉक पर भी खासी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। लोगों को उनके इन नाखूनों के साथ उन्हें काम करते हुए देखना दिलचस्प लगता है। खास तौर से उनके हाथ धोने वाले वीडियो को 17 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिले थे।