दैनिक भास्कर May 09, 2020, 05:01 PM IST

हर बच्चे के लिए वह पल खुशी से भरने वाला होता है, जब उसके मां-बाप उस पर गर्व महसूस कर सकते हो। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे ही एक खूबसूरत पल की तस्वीर सामने आई है। वायरल हो रही इस फोटो को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद भी कर रहे हैं।

इंफाल की डिप्टी एसपी की तस्वीर वायरल

दरअसल, ट्विटर पर मणिपुर के इंफाल की डिप्टी एसपी रत्ना नगसेप्पम और उनके पिता की तस्वीर वायरल हो गई है। वायरल फोटो में पिता अपनी बेटी की वर्दी पर लगे सितारों को देखते नजर आ रहे हैं। वहीं बेटी भी अपने पिता की आंखों में उन सितारों की चमक को देख कर खुश दिखाई दे रही है। इंटरनेट पर वायरल इस फोटो को यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

लोगों के आ रहे कमेंट

फोटो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा “एक पिता का अभिमान है उसकी बेटी”, तो वही दूसरों ने लिखा “नारी सशक्तिकरण का असली चेहरा” एक और यूजर ने कहा “क्या खूबसूरत तस्वीर है” तो एक अन्य ने लिखा “गर्व का क्षण, जो हर किसी को प्रेरित करेगा” वहीं एक और यूजर ने लिखा है “एक पिता के गर्व और बेटी के सम्मान की अद्भुत तस्वीर”

Rattana Ngaseppam, Deputy SP from Imphal, Manipur



Her proud dad checking out the stars on her uniform. And #Rattana proudly watching the stars in her father's eyes. [Source: @_mohul]



Cc: @manipur_police pic.twitter.com/8WOgGIFOPB